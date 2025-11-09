Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Güvenli Okul Yolları Projesi" kapsamında okula bisikletle giden öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Proje kapsamında aldıkları eğitimlerden sonra her gün okullarına bisikletle giden Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’ndan yaklaşık 100 öğrenci; sağlıklı bir yaşam için erken yaşta bisiklet kullanımının önemine dikkat çekiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin "Güvenli Okul Yolları Projesi" ile Konya’da okula bisikletle giden öğrenci sayısında artış yaşanıyor. Bisiklet kullanımını artırmak, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıldır sürdürdüğü "Güvenli Okul Yolları" projesi ile şehirde bisiklet kullanımı her geçen gün giderek yaygınlaşıyor. 680 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya’da öğrenciler okula bisikletle gitmenin keyfini yaşıyor. Daha önce Güvenli Okul Yolları Projesi kapsamında eğitimlerin verildiği ve uygulamanın yapıldığı Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’ndan yaklaşık 100 öğrenci sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek okullarına çevreci ulaşım aracı bisikletle gidiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerden sonra belirlenen güzergah doğrultusunda gruplar halinde okullarına bisikletle ulaşan öğrenciler, hem spor yapmanın hem kolayı ulaşımın mutluluğunu yaşıyor.

"Bisiklete bu kadar önem verilen bir şehirde bisiklet kullanmak gerçekten çok eğlenceli"

Bisikletle okula giden öğrencilerden Emine Nisa Çetintaş, "Arkadaşlarımla birlikte katıldığım etkinlik çok güzel geçti. Bisiklet sürmek çok güzel. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Eğitimler sayesinde bisiklet sürerken dikkat edilmesi gerekenleri öğrendim. Bisikleti yolun ortasında değil, bisiklet yollarında süreceğiz. Bisiklet sürerken hareket yapmayacağız. Trafik kurallarına uyacağız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hasan Hüseyin Cömert ise, "Bisiklet sürerken hem eğlendik hem de öğrendik. Kask takarak yelek giyerek sürmeyi öğrendik. Belediyemizin bu konuda duyarlı olması çok önemli. Konya Büyükşehir Belediyemiz bisikletle ilgili projelere önem veriyor. Arabaların bıraktığı zararlı gazlar nedeniyle bisiklet kullanmak dünyamız için çok daha sağlıklı. Bisiklete bu kadar önem verilen bir şehirde bisiklet kullanmak gerçekten çok eğlenceli. Ayrıca Konya’da bisiklet sürmek çok kolay oluyor" dedi.