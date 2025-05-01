Niğde’de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza; sabah saatlerinde Niğde - Kayseri kara yolu Hüyük mevkiisinde meydana geldi. A.G’nin (40) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye düştü. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü A.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan yaralılar E.G. (40), E.G. (12) ve N.G. (21) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.