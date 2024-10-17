Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Hallaçlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti sağlanamayan araç, takla atarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler itfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.