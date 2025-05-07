Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlanırken sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Söğüt karayolunda seyir halindeki 11 TD 615 kamyonet sürücüsü Ahmet O., Yeniköy mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlanırken, yaşanan trafik kazasında sürücüsü yaralandı. Sürücü Ahmet O. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.