Sakarya’nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan cipin yağmur kanalına devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Çamlıca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, H.Ö. idaresindeki 34 RL 3383 plakalı Suzuki marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yağmur kanalına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü kendi imkanlarıyla yaralı olarak araçtan çıkarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.