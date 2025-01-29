Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan cip Melen Çayı’na düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Facia otelinde adı geçen denetleme şirketinin sorumlusu adliyede Facia otelinde adı geçen denetleme şirketinin sorumlusu adliyede

Melengazi fener yolunda meydana gelen olayda, F.A.’ya ait 54 GA 215 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak Melen Çayı’na düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler hususa ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: iha