İzmir’in Konak ilçesinde, Narko Alan ekiplerince 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, 1-14 Ekim tarihlerinde ilçede belirlenen 11 ayrı iş yeri ve ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 103.19 gram bonzai, 14.35 gram kokain, 14.46 gram metamfetamin, uyuşturucu nitelikli 849 hap, 17.91 gram esrar, 3 hassas terazi, 15 bin 50 TL, 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda tabancaya ait parça ve 44 adet 7.65 ile 9.19 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu ayrıca, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari zanlı yakalandı. Bu kişilerden birinin 15 yıl 10 ay, bir diğerinin ise 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.