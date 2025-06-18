Antalya’nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiserler Arzu Çobanoğlu ve Can Kahveci, dünyaevine girdiler.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser Arzu Çobanoğlu ve Komiser Can Kahveci, düzenlenen nikah töreniyle yaşamlarını birleştirdi.

Törene Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsa Arı, çiftin mesai arkadaşları, aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Sade ve şık bir atmosferde gerçekleşen nikah töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

Nikah memurunun kıydığı nikahın ardından evlilik cüzdanı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan tarafından Arzu Çobanoğlu’na teslim edildi.