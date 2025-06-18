Silivri Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları, çocuklara yönelik birbirinden farklı branşlarda eğitimlerle 30 Haziran’da başlıyor.

Silivri Belediyesi, çocukların yaz aylarını hem eğlenceli hem de sportif bir şekilde geçirebilmeleri için bu yıl da Yaz Spor Okulları’nı hayata geçiriyor. Basketboldan yüzmeye, futboldan taekwondoya kadar birçok branşta eğitimlerin yer alacağı kurslar, 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. 2012-2019 doğumlu çocuklara yönelik olarak tamamen ücretsiz sunulan kurslar için başvurular, belediye sitesi üzerinden yapılabilecek. Spor okulları, 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve eğitimler Silivri Belediyesi’nin farklı spor tesislerinde planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, çocukların sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimlerine destek olmak amacıyla Yaz Spor Okulları’nın önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Evlatlarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak bizim için en önemli görevlerden biri. Tüm ailelerimizi, bu güzel imkandan faydalanmaları için kayıt yapmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.