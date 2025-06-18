Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde, küratörlüğünü Candan Çelikpençe Gündüz’ün üstlendiği "Topraktan Hikayeler" adlı seramik sergisi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 30 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Toprağın sanata dönüştüğü "Topraktan Hikayeler" sergisi, Kepez’de ziyaretçilerini bekliyor. Modern Sanatlar Galerisi’nde kapılarını sanatseverlere aralayan serginin açılışı, Kepez Belediyesi Başkan Vekili Adnan Kabaağaç’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toprağın şekil aldığı, emeğin sanata dönüştüğü serginin açılışında konuşan Kepez Belediyesi Başkan Vekili Adnan Kabaağaç, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün sevgi ve selamlarını ileterek, "Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inanan bir anlayışla, toprağa emek veren ve ona ruh katan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. ‘Topraktan Hikayeler’, emeğin ve estetiğin buluştuğu çok özel bir eserler bütünü. Serginin sanatseverlerle buluşmasından büyük mutluluk duyuyoruz" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Küratör Candan Çelikpençe Gündüz ise serginin, Candan Sanat Atölyesi öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı çalışmalardan oluştuğunu belirtti. Toplam 114 eserin yer aldığı sergide 32 öğrencinin emeği bulunuyor. Elle şekillendirme, sgraffito gibi farklı seramik tekniklerinin kullanıldığı eserlerde, metal çivi ve makrome gibi materyallerle yapılan özgün birleşimler de dikkat çekiyor.