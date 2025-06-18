Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde düzenlenen ‘hafızlık merasimi’ programına katılarak hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, örgün eğitimle birlikte hafızlık alanında hizmet veren Hakkari Yüksekova Hafız İmam Hatip Ortaokulu ilk mezunlarını verdi. Yüksekova Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda aldıkları örgün eğitimle birlikte Hacı Ahmet Çalış Erkek Kur’an Kursu ile Hacı İskender Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimlerini alarak başarıyla tamamlayan 14 öğrencimiz için icazet töreni düzenlendi. Düzenlenen programa; Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İl Müftüsü Hüseyin Okuş, il ve ilçe protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, okul yöneticileri, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, hafız öğrencileri tarafından, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Sinevizyon gösterimi ve şiirlerin okunmasının ardından, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler, tekbirler eşliğinde sahneye davet edildi. Manevi bir ziyafetin sunulduğu programda, il protokolü, öğrencilerin aileleri ve katılımcılar, bu başarının verdiği gurur ve mutlulukla duygusal anlar yaşadı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, eğitime ve eğitimcilere sonsuz destekler sunan Vali Ali Çelik’e şükranlarını sunarak: "Hafızlık, bir emanet ve ibadet yolculuğudur. Bugün burada bu kutsal emaneti taşıyan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Hakkâri‘nin ilk ve tek hafızlık okulu olan Yüksekova Hafız İmam Hatip Ortaokulu’muzun, hem akademik hem de manevi yönden, daha nice hafızlar yetiştireceğine yürekten inanıyorum" dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş da hafızlık okulundan mezun olan öğrencileri tebrik ederek Hakkari’deki evlatlarımızın dini ve ahlaki yönden gelişimleri için Vali Ali Çelik’in himayelerinde, üzerlerine düşen her türlü görevi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Hafızlık, sadece Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek değildir; Kur’an-ı Kerimi rehber edinmektir"

Programın sonunda, öğrencilerin ödüllerini takdim eden Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Hafız İmam Hatip Ortaokulu gibi imam hatip okullarında, çift yönlü öğrencilerin yetiştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyetini belirterek, "Öğrencilerimizin, sadece okuyan değil, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren, hem İslami hem de pozitif ilimlerde, çift kanatlı olarak yetiştirilmeleri için imam hatip okullarımızdaki eğitim ve öğretimi çok önemsiyoruz. Bugün; artık ülke genelinde, imam hatip okullarımızdaki öğrencilerimiz, kültür, sanat ve edebiyat gibi alanlarda da çok iyi yetiştiriliyor. Ülke geneli olduğu gibi ilimizde de hafızlık alanında da önemli çalışmalar yürütülüyor. Bugün itibariyle Hakkâri il genelinde; merkezde 56, Yüksekova’da 62, Derecik’te 94 ve Şemdinli’de 198 olmak üzere toplamda 410 öğrencimiz, hafızlık eğitimlerine devam ederken, bunlardan 65’i bu yıl yapılacak olan hafızlık tespit sınavına girecek. Hafızlık, sadece Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek değildir; Kur’an-ı rehber edinmektir. İnanıyorum ki hafızlarımız, tefsir, hadis, fıkıh gibi İslami ilimleri de kuşanmak suretiyle Kur’anın ahlakına bürünerek yürüyen ve yaşayan hafızlar olacak, ümmeti yeniden diriltme ve yeniden var etmede en büyük pay sahibi olacaklardır. Böylece, adaletin ve hak yolun İslam olduğunu, tarihin sayfalarına yeniden yazacaklardır. İşte bu sebeple hafızlarımız, bu ümmetin en kıymetli evlatlarıdır. Bu vesileyle hafızlık ortaokulundan mezun olan evlatlarımızın ayağına Allah, taş değdirmesin, yolları ve bahtları açık olsun. Ayrıca ilim nefesleriyle çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize, Kur’an kursu hocalarımıza ve pırıl pırıl çocuklar yetiştiren anne ve babalara şükranlarımı sunuyor, bu güzel programda, emeği geçenleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Program, İl Müftüsü Sayın Hüseyin Okuş’un yaptığı duanın ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.