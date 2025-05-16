Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ne kazandırılacak modern kapalı pazar yeri projesinin müjdesini verdi. Başkan Çolakbayrakdar, ihale öncesinde muhtar ile birlikte yerinde incelemelerde bulunduklarını belirterek, projenin 2025 yılı içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, mahallede yapılan yer tespiti ve inceleme çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada, projelendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ihale aşamasına geçileceğini söyledi.

Yeni pazar yerinin hem esnaf hem de vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kıymetli hemşehrilerim, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallemizde pazar yerimizin inşaatına başlıyoruz. İhale sürecinden önce muhtarımızla birlikte mahallemizde yer tespiti ve incelemelerde bulunduk. Allah nasip ederse, bu yıl içerisinde mevcut pazar yerini kapalı pazar yerine dönüştüreceğiz. Projelendirme çalışmalarımızın ardından ihale sürecini başlatacak, kazasız belasız bir şekilde 2025 yılı içerisinde inşaatı tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece vatandaşlarımız, yağmurda çamurda açık alanda kalmadan, pazarcı esnafımız da daha düzenli ve konforlu bir ortamda tezgâhını kurarak hizmet verebilecek. Bu sayede bölgede yaşayan hemşehrilerimize daha kaliteli bir alışveriş ortamı sunmuş olacağız. Şimdiden mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah en kısa sürede projeyi tamamlayıp ihale sürecine başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Öz ise," Sayın Başkanımız hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Mevcut pazaryerimiz daha modern ve güzel bir kapalı pazar haline geliyor. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Ahmet Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.