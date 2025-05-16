Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları çerçevesinde yolları daha güvenli ve modern hale getirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Devteyşti Mahallesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt serimiyle, vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunuluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda yol yenileme ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve kullanımı zorlaşan yollar, ekiplerin titiz çalışmalarıyla yeniden düzenleniyor. Eski asfaltın kazınarak yerine sıcak asfalt serilmesiyle, yollar hem dayanıklılık kazanıyor hem de estetik bir görünüme kavuşuyor.

Yürütülen çalışmalar sayesinde Devteyşti Mahallesi’nde ulaşım daha güvenli ve rahat bir hale gelirken, vatandaşlar yapılan hizmetten memnuniyet duyuyor. Haliliye Belediyesi, üstyapı çalışmalarına ilçe genelinde periyodik olarak devam etmeyi sürdürüyor.