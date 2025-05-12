Kocasinan Belediyesi sporcuları, Amasya’da düzenlenen NAVEK Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda bireysel ve çiftler kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı ve Kayseri’ye yine gurur yaşattı.

7-11 Mayıs tarihleri arasında Amasya Spor Salonu’nda, 30 ilden 196 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Kocasinan sporcusu Kenan Eren Kahraman, yıldız erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda Kocasinanlı bir diğer sporcu Ayten Ceren Kahraman ise yıldız kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Çiftler kategorisinde de üstün performans sergileyen sporculardan Kenan Eren Kahraman ve Görkem Öçal ikilisi, çift erkekler finalinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken; Ayten Ceren Kahraman ve Elif Ece Akyürek çifti de çift kızlar finalinde Türkiye şampiyonu oldu. Ayten Ceren Kahraman ve Kenan Eren Kahraman ikilisi, karışık çiftler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Erkek Takımı ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporcuların elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Kocasinan Belediyesi olarak gençlerimizin sportif alanda gelişimini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya devam ediyoruz. Sporcularımızın Türkiye çapında elde ettikleri bu başarılar, bizleri hem gururlandırıyor hem de daha fazlası için motive ediyor. Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman ile diğer sporcu kardeşlerimizi gönülden kutluyorum. Onların azmi, disiplini ve emekleri takdire şayandır. Aynı zamanda bu başarıda emeği geçen değerli Milli Takım Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım’ı tebrik ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın sporda örnek bir ilçe haline geldiğini ve genç yeteneklerin gelişimi için yatırımların artarak süreceğini de sözlerine ekledi.