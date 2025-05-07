Kocasinan Belediyesi, Erciyes Üniversitesi işbirliği ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine yönelik düzenlediği eğitim programı tamamlandı. Eğitimin, hizmette kaliteyi arttıracağını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Akademik destekle yürüttüğümüz bu eğitim sayesinde ekiplerimiz hem hayvanlara zarar vermeden müdahale ediyor hem de insan sağlığı için koruyucu tedbirler alıyor" dedi.

Çevreye ve doğaya değer vermesiyle dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Eşref’i mahluk olan tüm canlılara karşı sorumlulukları olduğunu dile getirerek, "Kocasinan Belediyesi olarak bir taraftan vatandaşlarımızın yaşam alanlarında konfor, kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, sosyal ve sağlık gibi konularda çalışmalar yaparken bir taraftan da ilçe sınırlarımızdaki doğadaki canlılar için büyük hassasiyet göstermekteyiz. Özellikle sokaklardaki başıboş hayvanların, çocuklar ve yaşlılar için zaman zaman risk oluşturduğunu biliyoruz. Akademik destekle yürüttüğümüz bu eğitim sayesinde ekiplerimiz hem hayvanlara zarar vermeden müdahale ediyor hem de insan sağlığı için koruyucu tedbirler alıyor. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz eğitim programımızın ilçemiz ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, işlerini hassasiyetle yapan ekiplerimiz, hocalarımızın akademik bilgilerinden de faydalanarak, daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerdir " ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve çalışanların bilgi ve becerisini artırmak ve daha iyi hizmet vermesini amaçlayan eğitim programı tamamlandı. Eğitim programında, hayvan refahı, beslenmesi, hayvan hakları mevzuatı, vektörlerin yaşam döngüsü, gerekli aparatların kullanım pratikleri, sokak hayvanlarının toplanması, yaralı ve tehlikeli hayvanlara müdahale ve yaklaşım yöntemleri, halk sağlığı alanında haşere ile mücadele yöntemleri, halkla iletişim ve beden dili konuları işlendi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İletişim Fakültesi ve ERSEM iş birliğiyle, profesör ve doçent unvanına sahip toplam 25 akademisyen tarafından verilen, 80 saatlik kapsamlı eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta başıboş sokak hayvanlarını profesyonel bir şekilde toplamaya devam ediyor. Vatandaşların, başıboş hayvan ihbarları için 0 (352) 222 70 00 numaralı hattı arayabilecekleri kaydedildi.