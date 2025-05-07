Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir dizi etkinliğe imza attı. Hafta boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerle trafik güvenliği konusunda farkındalık artırılması hedeflendi.

Etkinlikler kapsamında, merkez Habibler Mahallesi’nde bulunan Trafik Eğitim Parkı, eğitici personel eşliğinde çocuklara ev sahipliği yaptı. Parkta uygulamalı trafik eğitimleri verildi. Trafik Haftası için özel olarak hazırlanan broşür ve afişler, Kaymakamlık ve Emniyet binaları başta olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu çeşitli noktalara asıldı. Ayrıca, Sultangazi Belediyesi’nin dijital ekranlarında da bilgilendirici billboard gösterimleri yapıldı. Vatandaşların bilgilendirilmesi için stant açıldı. Trafik Haftası’nın önemi anlatılırken, trafik kuralları hakkında merak edilenler ise uzman personel tarafından yanıtlandı. Bu etkinliğe Sultangazi İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Alparslan Kırbaş da katıldı.

Trafik bilincinin genç yaşlarda oluşturulması amacıyla Sultançiftliği Anadolu Lisesi’nde de bir konferans düzenlendi. "Bir Kural Bir Ömür" sloganıyla gerçekleştirilen konferansta, 150 öğrenci ve 6 öğretmene trafik güvenliği konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Karayolu Trafik Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle toplumun her kesiminde trafik güvenliği bilincinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.