Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı’nın öncülüğünde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmak amacıyla kurulan ’Sosyal Hizmet Destek Ekibi’ sahaya iniyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösterecek olan ekip, yarından itibaren sahada olacak. Ekip, dar gelirli, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek, belediyenin imkanları dahilinde çeşitli alanlarda destek sunacak. Proje hakkında açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak bu ekibi kurduk. Amacımız kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmamak. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Girilmedik hane, çalışmadık kapı bırakmayacağız. Ekibimiz vatandaşlarımızın derdine derman olmak için sahada olacak. Koçarlı’da kimse kendini unutulmuş hissetmeyecek" dedi.

Sosyal Hizmet Destek Ekibi’nin gıda, giysi, medikal malzeme, evde bakım gibi birçok alanda hizmet vereceğini belirten Başkan Arıcı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekiplerin hızlı şekilde yönlendirileceğini ve ihtiyaçların en kısa sürede giderileceğini vurguladı.