Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor için Körfez ilçesinde yapacağı tesisin ihalesini yarın gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16 yıl aradan sonra Trendyol Süper Lig’e çıkan Kocaelispor için yeni tesis çalışmalarına başlıyor. Kocaelispor’un tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan 5 yıldızlı spor kompleksi Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi’nde inşa edilecek. 75 dönümlük arazi üzerine yapılacak tesis için EKAP üzerinden ihale duyurusu yapıldı. İhale, 8 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda açık usul ihale yöntemiyle yapılacak.

Kocaelispor için planlanan tesis içerisinde 74 bin 500 metrekarelik alanın 14 bin 800 metrekaresi kapalı alan, geri kalan 59 bin 200 metrekaresi ise saha ve açık spor alanları olarak düzenlenecek. Yeni tesis içerisinde 7 futbol sahası, otel, fitness salonu, sauna, yüzme havuzu ve sosyal alanlar yer alacak. Büyükşehir, ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanmasının ardından sonra 10 gün içerisinde yer teslimini yapacak. Proje için belirlenen yapım süresi ise 365 gün olarak belirtildi.