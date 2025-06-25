Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, son rötuşların yapıldığı Gölcük Yeni Terminali’nin temmuz ayında hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yapımında sona gelinen Gölcük Yeni Terminali’nde (Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali) incelemelerde bulundu.

Gölcük için bir ihtiyaç olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin m2 alan üzerine inşa edilen yeni terminal alanını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte gezen Başkan Büyükakın, “Gölcük halkı uzun süredir Gölcük'e yeni bir terminal talep ediyordu. Burası sadece bir terminal alanından ibaret değil, diğer işlerin de bir çıkış kapısı. Gölcük’e yakışan bir terminal oldu” diye konuştu.

“GÖLCÜK İÇİN GÜZEL BİR YATIRIM OLDU”

Mevcut mezbahanın alandan kaldırıldığını ve yerine yapılan terminal projesinin yaklaşık 65 milyon liraya mal olduğunu belirten Büyükakın, “Mezbahanın buradan kaldırılması ve yeniden yapılması ile proje maliyeti 2 katına çıkıyor. Gölcük için çok kritik bir projeydi. Terminalin buraya gelmesi, eski yapıların yerine yapılacaklar, buradaki koku meselesinin ortadan kalkması; güzel bir yatırım oldu. Temmuz ortasından itibaren burası hizmet vermeye başlayacak" diyerek yeni terminalin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

10 BİN METREKARE ALANA İNŞA EDİLDİ

10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binası; zemin katı bin 450 m2, 1. katı 460 m2 olmak üzere toplamda bin 910 m2 kullanım alanına sahip. Büyükşehir tarafından ilçeye kazandırılan 13 peronlu Gölcük terminal binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alıyor.