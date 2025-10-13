Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Gazze için hazırladığı ilk insani yardım tırlarını dualarla uğurladı. İçinde gıda, çadır, yatak, bebek maması gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, Mersin Limanı üzerinden bölgeye ulaştırılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Gazze’nin yaralarını sarmak amacıyla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde hazırlanan ilk yardım tırlarını bugün Antikkapı Restoran önünden uğurladı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli halkının her zaman mazlumun yanında olduğunu vurgulayarak, "Bu şehir, kardeşlerinin acısını dindirmek için bir kez daha tek yürek oldu" dedi.

Başkan Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmede insani yardım çalışmalarını ve önümüzdeki süreçte yapılacak işbirliklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Bugün ben Gazze Belediye Başkanı ile görüştüm. Daha önce kardeş şehir protokolü imzalamıştık. Orada şartlar hazır. Hükümetimizin AFAD aracılığıyla yürüttüğü çalışmaların yanında, belediye olarak da orada olacağız" diye konuştu.

İlk etapta temel gıda ve barınma malzemeleri gönderildi

Büyükakın, ilk etapta gönderilen yardımların içeriğini de paylaştı. Buna göre Gazze’ye gönderilen tırlarda 18 bin adet konserve, 2 bin 500 adet helva, 5 bin 40 çocuk maması, 3 bin bebek maması, 6 bin 300 paket bisküvi, 80 çadır, 200 yatak, 200 yastık ve nevresim bulunuyor. Tırların önce Mersin Limanı’na, ardından AFAD koordinasyonuyla Gazze’ye ulaştırılacağı belirtildi.

"Yardım olup yağmışlardı"

Örnek bir dayanışma sergilediklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "Bu şehir, 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi yine örnek bir dayanışma sergiliyor. Bir kez daha buradan o yardım organizasyonunda görev alan tüm kardeşlerime teşekkürü borç biliyorum. Her seferinde yeniden teşekkür etmemiz gerekiyor. Gerçekten yardım olup yağmışlardı oraya, bir sağanak gibiydi. Biz bir süre sonra o tırları boşaltmanın orada bir problem olduğunu fark etmiştik. Bir lojistik firmamızdan destek istemiştik. Orada bir lojistik teşkilatı kurulmuştu" şeklinde konuştu.

"Gazze’de Onbaşı Hasan Camii’ni yeniden inşa edeceğiz"

Büyükakın, Gazze’de tamamen yıkılan Onbaşı Hasan Camii’nin de yeniden inşa edileceğini belirterek, "O camiyi yeniden yapmazsak kanımız kurusun demiştik. İnşallah o camiyi bu şehir inşa edecek ve hep birlikte orada namaz kılmayı Allah bizlere nasip edecek" ifadelerini kullandı.