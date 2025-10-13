Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli’de oynanacak Gürcistan maçıyla ilgili, "Gruptaki sonuçları belirleyebilecek bir maç. Kazanırsak bizim için play-off şansının çok daha yüksek olacağı maç. Yüzde yüz konsantreyiz, motiveyiz" dedi. Aktürkoğlu takımda hiçbir sorunun olmadığının altını çizdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı yarın saat 21.45’te Kocaeli’de Gürcistan ile karşılaşacak. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile birlikte mücadelenin oynanacağı Kocaeli Stadyumu’nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürcistan maçının önemine vurgu yapan Aktürkoğlu, "Maçın önemini iki takım da çok iyi biliyor. Final maçı olarak görüyoruz. Gürcistan da aynı şekilde düşünüyor. Önemli ve anlamlı bir maç. Gruptaki sonuçları belirleyebilecek bir maç. Kazanırsak bizim için play-off şansının çok daha yüksek olacağı maç. Yüzde yüz konsantreyiz, motiveyiz. Bu maçın önemine binaen çalışmaları yaptık. Yarın da sahaya yansıtırız umarım" dedi.

"Takımda hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlık çok iyi"

Takımdaki arkadaşlık ortamının çok güzel olduğunu belirten Aktürkoğlu, "Yeni jenerasyonla birlikte milli takımdaki atmosfer, planlama, her şey çok iyi. Arkadaşlık çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Takım içinde gayet güzel hava var. Bu da sahaya yansıyor. İspanya maçı haricinde gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu da içerdeki arkadaşlığın ne kadar doğru ve gerçek olduğunu yansıtıyor" şeklinde konuştu.

"Can’ın da zamanı gelecektir"

Can Uzun yerine kendisinin oynamasıyla ilgili yapılan eleştirilerle ilgili soruyu yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu, "Buraya gelirken yolculukta böyle bir soru gelir mi diye hocaya sormuştum. Büyük ihtimal geleceğini düşünüyordum. Can ile alakalı değil, yanlış anlaşılmasın, forvet oynamamla alakalı. Ben memnunum. Takımıma yardım edeceksem savunma da oynarım. Önemli olan bayrak. Ne mevkide oynadığımızın önemi yok. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu süreçte de iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Hocamız geldikten sonra 10 gol 2 asist yaptım. Bence güzel bir istatistik. Takım için de iyi istatistik. Hocam da memnun. Can konusunda ise; çok yetenekli oyuncu, kardeşimiz. Tabii ki onun da zamanı gelecektir. Bizim yerimize de oynayacaktır. Kimsenin yeri garanti değil. Can’ın geleceği de çok parlak. Tabii ki kararlar hocamızın. Hepimiz performans ve karakter olarak hocamıza yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

"Gazze konusunda duruşum belli"

Tribün gelirlerinin Filistin’e bağışlanmasıyla ilgili olarak, "Benim bu konuda duruşum belli. Bu konuyu da bilmiyordum, burada öğrendim. Böyle bir düşünce için hem başkanımıza, hem de federasyonumuza çok teşekkür ederiz. Elimizden ne geliyorsa hepimizin insan ayrıt etmeksizin yapmamız gerekiyor. Bu da başlangıç olur. İnşallah sonunu da getirebiliriz" diye konuştu.

"Kendi şehrimde oynamak benim için büyük mutluluk"

Memleketinde milli maça çıkacak olmanın kendisi ve Merih Demiral için çok büyük mutluluk olduğunu belirten milli sporcu, "Geldiğimizde; ‘Hoş geldiniz’ dedim. Ev sahibiyim. Burası benim şehrim, benim memleketim. Burada, eski stat İsmetpaşa’da çok maç izledim. Ama bu statta hiç oynamamıştım. Hazırlık maçı oynamıştı takımımız ama ben izlemiştim. Kendi şehrimde oynamak benim için çok büyük mutluluk. Kocaeli’de oynayalım diye bundan önceki senelerde Merih ile çok baskı yapmıştık. Bu zamana kısmetmiş. Kocaeli’nin tam bir futbol şehri. Milli takım bir kere özel maç oynamıştı ama ilk defa resmi maç oynanacak. Hem Kocaeli için, hem benim ve Merih için önemli maç olacak. Umuyorum kazanırız. Gol atarsam tabii ki daha çok mutlu olurum. Ama önemli olan kazanmamız. Bizim için çok önemli bir maç. İnşallah muhteşem taraftarla yarın da çok iyi atmosfer olacak. Hepimiz buna inanıyoruz. Karşılığını da inşallah güzel futbolla ve güzel galibiyetle veririz" dedi.

"Her ülkede sadece futbolun konuşulduğu ortam olmalı"

Gürcü taraftarın Türk taraftar tarafından engellendiği iddiasıyla ilgili soruya 26 yaşındaki futbolcu, "Her ülkede sadece futbolun konuşulduğu ortam olmalı. Taraftarlarımızın sadece takımlarını destekledikleri, takıma odaklandıkları maç geçmesini diliyoruz. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Daha sakince yaklaşarak sadece maçımıza odaklanırsak böyle şeylerle karşılaşmayız" yanıtını verdi.

"Her maçın hikayesi farklı. Yarın da zor geçecek"

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu son olarak, "Her maçın hikayesi farklı Bundan önceki yıllardaki maçları yorumlayamam. Gürcistan’a karşı bizim oynadığımız 2 maçta çok zorlu geçti. Kolay maçlar oynamadık. Yarın da zor geçecek. Ona göre hazırlandık. Ona göre mücadelemizi vereceğiz" sözlerini kaydetti.