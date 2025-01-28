Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Solaklar Kavşağı’na nefes aldıracak projelerinden biri olan yaya üst geçidinin yapımı sürerken, projede, 120 ton ağırlığındaki devasa çelik aksamın montajı başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de “Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi” ile Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirerek, sürücülere konforlu bir yolculuk sunan Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki yaya geçişlerini daha güvenli sağlamak amacıyla İzmit Solaklar Kavşağı’nda modern üst geçit inşasını sürdürüyor.

Yüzde 75'inin inşaa çalışaları tamamlanan üst geçidin 120 ton ağırlığındaki dev çelik aksamının montajına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Solaklar Yaya Üst Geçidi’nin üst geçit için tırlarla getirilen çelik aksamlar, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından vinç yardımıyla yola indirildi. Yerde 4 parçanın montajı özenle yapılarak birleştirildi. Diğer 6 parçanın birleştirilmesiyle üst geçidin çelik konstrüksiyonu tek parça halinde yerine monte edilecek. Montaj çalışmalarının ardından tabliye betonu dökülecek ve andezit plak kaplama imalatı yapılarak üst geçit vatandaşların hizmetine açılacak.

Öte yandan Karayolu'nda yapılan düzenleme kapsamında araçlar ikiye bölünen İzmit yoluna yönlendiriliyor. Kandıra’ya doğru seyreden araçlar, yaklaşık 250 metre ilerledikten sonra yeniden Kandıra yoluna aktarılmak üzere yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin trafik işaretlerine ve yönlendirme levhalarına dikkat etmelerini istedi.