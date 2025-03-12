Kocaeli Büyükşehir’in “İnteraktif Sıfır Atık Filmi ile Eğitim Projesi” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın web sayfasında tüm Türkiye’ye örnek gösterildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili okullarda interaktif yöntemle farkındalık çalışması yaparak tüm Türkiye’ye örnek oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İnteraktif Sıfır Atık Filmi ile Eğitim Projesi” başlığıyla verdiği bu çalışmayı sıfır atık web sayfasında yayınlayarak iyi uygulama örnekleri arasında gösterdi.

PROJE BAKANLIĞIN WEB SAYFASINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem atıkların kaynağında ayrı toplanması hem de geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarına devam ediyor. Sıfır Atık Projesi’nde örnek ve koordineli çalışmalar yürüten Büyükşehir, okullarda interaktif yöntemle sıfır atık farkındalık çalışması yaparak, öğrencilere interaktif yöntemle sıfır atığı öğretiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, eğitici ve eğlenceli bir ortamda sıfır atık projesini anlatan Büyükşehir’in bu uygulamasını “İnteraktif Sıfır Atık Filmi ile Eğitim Projesi” başlığıyla örnek gösterdi. Proje ile ilgili detaylar bakanlığın sıfır atık web sayfasında yayınlandı.

SIFIR ATIĞI EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Büyükşehir, öğrencilere sıfır atık konusunda önemli bilgiler veriyor. Oynanan oyunlarla sıfır atıkta 5R kuralı (önle, azalt, yeniden kullan, geri dönüştür, geri kazan), atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanımı/bertarafı, elde edilen kazanımlar gibi konular ele alınıyor. Böylece öğrencilerde sıfır atık bilincinin eğlenerek oluşturulması hedefleniyor.

İNTERAKTİF YÖNTEMLE DOĞRU VE YANLIŞI BULDULAR

Öğrencilere sunulan interaktif sıfır atık içerikli film ile öğrencilerin atık oluşumu sonrası bu atıkların nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin seçenek sunuyor. Doğru seçenekte nasıl bir kazanım sağlanacağı, yanlış seçenekte ise çevre ve sağlıkta bu yanlış yöntemin seçilmesinin nelere sebep olacağı öğrencilere anlatılıyor.

PROJE FARKINDALIĞI YÜZDE 82 ARTTIRDI

Büyükşehir’in “İnteraktif Sıfır Atık Filmi ile Eğitim Projesi” ilk yılında bitkisel atık yağlarda yüzde 120, atık pil ve elektronik atıklarda ise yüzde 50 oranında atık toplanmasına fayda sağladı. Projenin hedef kitlesini oluşturan yaklaşık 6 bin öğrenci üzerinden yapılan anketlerde ise sıfır atık farkındalığının yüzde 82 oranında arttığı görüldü.

PROJE PEK ÇOK KAZANIM SAĞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sıfır atık web sayfasında yayınlanarak iyi uygulama örnekleri arasına giren “İnteraktif Sıfır Atık Filmi ile Eğitim Projesi” pek çok kazanım sağladı. Proje başta doğal kaynakların korunması, geri kazanıma giden atık miktarının artması, ülke ekonomisine katkı, sürdürülebilir yeşil ekonomi bilincinin öğrencilere aktarılması, sıfır atık odaklı yaşam becerilerinin ve davranış değişikliklerinin hayata geçirilmesi olmak üzere döngüsel ekonominin kavranması ve öğrencilerde farkındalık arttırılarak sürdürülebilir ürünlerin tercih edilmesine büyük katkı sağladı.