Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), kuraklıkla mücadele kapsamında yeni içme suyu kaynakları devreye aldı, arıtma tesislerinin kapasitesini artırdı ve kayıp-kaçak oranını düşürdü. Sanayi ve tarımda geri kazanım suyu kullanımıyla su krizlerinin önüne geçiliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), kuraklıkla mücadelede önemli adımlar atarak su tasarrufu ve sürdürülebilirlik için projeler hayata geçirdi.

Mevsimsel kuraklık sonrası barajlardaki su seviyesinin azalmasıyla harekete geçen İSU, yeni içme suyu kaynaklarını devreye alırken, arıtma tesislerinde kapasite artırımı yaptı ve kayıp-kaçak oranını düşürmek için teknolojik yatırımları hızlandırdı.

YENİ SU KAYNAKLARI VE ARITMA TESİSLERİ

Derince’de “Çınarlı Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisi” günlük 12 bin metreküp kapasiteyle hizmete başladı. Bölgedeki 11 derin su kuyusu (6 mevcut, 5 yeni) devreye alınarak Yuvacık Barajı’na olan baskı azaltıldı.

Kandıra’daki Dudutepe Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 30 bin metreküpten 42 bin metreküpe, Kartepe’deki Avluburun Tesisi’nin kapasitesi ise 22,5 bin metreküpten 34,5 bin metreküpe yükseltildi. Bu artışlarla Kandıra, Derince, Körfez, Kartepe ve İzmit’in artan su ihtiyacı karşılanıyor.

357 KAPTAJLA 12 MİLYON METREKÜP SU KAZANIMI

2019-2025 yılları arasında 357 kaptaj çalışmasıyla yıllık 12,1 milyon metreküp doğal içme suyu elde edildi. Bu miktar, Yuvacık Barajı kapasitesinin yüzde 24’üne denk geliyor. 2024’te 90, 2025’te eklenen 22 derin su kuyusuyla toplam 112 kuyudan 6,5 milyon metreküp su temin edilerek yaz aylarındaki su krizlerinin önüne geçildi.

KAYIP-KAÇAK ORANI AZALDI

253 bin metre eski içme suyu hattı yenilenerek kayıp-kaçak oranı yüzde 23,89’dan yüzde 23,27’ye düşürüldü ve 2,4 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. SCADA, SUİS ve İKABİS sistemleriyle altyapı dijital ortamda izleniyor, su kalitesi ve şebeke durumu anlık kontrol ediliyor.

2015’ten bu yana sanayide 136,3 milyon metreküp geri kazanım suyu kullanılarak Yuvacık Barajı’nın 2,5 katı hacminde su ekonomiye kazandırıldı. 2025’in ilk 7 ayında 6,4 milyon metreküp geri kazanım suyuyla yüzde 28 tasarruf sağlandı.

"Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı” projesiyle İzmit ve Kandıra’da 2.793 hektarlık tarım alanı sulama suyuna kavuştu, şebeke suyu kullanımı azaltıldı.

Vahşi sulamaya karşı cezai yaptırımlar uygulanırken, Kaçak Su Denetim Ekibi usulsüz kullanımları engelliyor. Bağ, bahçe ve havuz sulamaları için yeni abonelikler durduruldu, mevcut abonelikler kontrol ediliyor. Kamu kurumları ve şadırvanlara su tasarruf aparatları dağıtıldı.