Kocaeli Büyükşehir, altyapı çalışmalarından dolayı yolları bozulan Körfez Sipahiler ve Demirciler Mahallelerine 7 bin 500 metrekarelik parke yol yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Mutlu Şehir Kocaeli” vizyonu doğrultusunda kırsal mahallere de önemli hizmetler götürüyor. Köylerde bozuk yol bırakmayan Büyükşehir, Körfez ilçesinin kırsal mahalleri Körfez Sipahiler ve Demirciler’in yollarını kilitli parke taşıyla yeniliyor.

İKİ MAHALLEDE PARKE YOL YAPIMI

Yaya ve araç trafiğini daha rahat ve güvenli hale getirmek için ulaşım altyapısına büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde girilmedik sokak, yapılmadık yol bırakmıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Körfez ilçesi Sipahiler ve Demirciler Mahallerinde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan köy yollarının yenileme çalışmasını gerçekleştiriyor.

Çalışma dâhilinde Sipahiler Mahallesi’nde 4 bin 500 metrekarelik parke yol imalatı tamamlanırken, Demirciler Mahallesi’ndeki 3 bin metrekarelik parke yol imalatında da çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir, altyapı çalışmalarından dolayı yolları bozulan kırsal mahallelerin üstyapı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.