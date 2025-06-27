Kocaeli’de 16 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası’nda kıyasıya mücadele bugün de devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Turnuva, ikinci gününde de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda heyecana sahne oldu. Sporseverlerin ilgi gösterdiği turnuvada, 29 Haziran Pazar günü final maçları oynanacak.

Turnuvada; Fransa, Tacikistan, Gürcistan, Amerika, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Özbekistan, İsveç, Cezayir, Hindistan, Brezilya, Azerbaycan, Beyaz Rusya ve Milli Takım olmak üzere 16 ülkeden yaklaşık 600 sporcu mindere çıkıyor.

Final pazar günü yapılacak

Bugün Grekoromen stilde 60, 67, 77, 87 ve 130 kilogram ile kadınlarda 53, 57, 62, 68 ve 76 kilogram müsabakaları gerçekleştirildi. Turnuva yarın 57, 65, 74, 86 ve 97 kilogram serbest stil karşılaşmalarıyla devam edecek. 29 Haziran Pazar günü ise 61, 70, 79, 92 ve 125 kilogram serbest stil müsabakalarıyla organizasyon sona erecek.