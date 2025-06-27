İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşu sebebiyle İzmit’in Kurtuluşu Futbol Turnuvası tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Koaceli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 28 Haziran İzmit’in Kurtuluşu Futbol Turnuvası sona erdi. İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuva, Cephanelik Stadı’nda minik sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

UNUTULMAZ ANLARA SAHNE OLDU

Etkinlikte, çocuklar yeteneklerini sergilerken tribünleri dolduran aileler de büyük bir heyecanla minik sporculara destek verdi. Turnuva sonunda İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, mücadele eden tüm sporculara madalyalarını takdim ederek başarılar diledi. Etkinlik, hem sporcular hem de aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu.

TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR

42 Evler Körfezspor, Maltaspor, Yenişehirspor, Kocaelispor, Alikahya, Kocaeli 61 FK, Çayırtepespor, İzmit 61 FK, Marmara GB, İzmit Ayazmaspor, Kocaeli Gücüspor, Yeşilovaspor, Kandıraspor, Bekirderespor, İzmit Sanayispor, Bekirpaşa Birlikspor, Yuvam İzmitspor, Kocaeli Öncüspor, Tavşantepespor, Kuruçeşmespor, İzmit İdman Yurdu, Yeni Kocaelispor, 41 Karadeniz, İzmit 41 FK