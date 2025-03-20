Kocaeli’de Dilovası Servisçiler Kooperatifi tarafından organize edilen iftar yemeği, bölgedeki toplu taşımacılık sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - İftar yemeğine; Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş,Gebze Toplu Taşımacılar Birliği (GETAB) Başkanı Sezayi Gürses, Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Şenol İkizek, Kocaeli UKM Gebze Şube Müdürü Mahmut Şahin ve çok sayıda sektör temsilcisi katılım gösterdi.

TEKİN DURSUN TEŞEKKÜR ETTİ

Dilovası Servisçiler Kooperatifi Başkanı Tekin Dursun yaptığı açıklamada, “Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu özel akşamda, sektörümüzün değerli isimleriyle bir araya gelmek, sorunları ve çözümleri birlikte konuşmak bizler için çok kıymetli. Ramazan ayının ruhunu hep birlikte yaşadık. Bu tür organizasyonlar, hem birlikteliğimizi güçlendiriyor hem de sektörümüze katkı sağlıyor. Katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız, teşekkür ederim.

GÜRSES SEKTÖRÜN SORUNLARINA DEĞİNDE

İftar programında, GETAB Başkanı Sezayi Gürses yaptığı konuşmada, sektördeki gelişmelerin yanı sıra toplu taşımacılığın önemine değindi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bir dönem olduğunu belirten Gürses, sektördeki dayanışmanın önemine vurgu yaptı. GETAB Başkanı Sezayi Gürses, organizasyonu düzenleyen Tekin Dursun ve ekibine teşekkürlerini ileterek, bu tür etkinliklerin sektördeki birlikteliği artırdığına dikkat çekti.