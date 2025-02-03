Ligde son iki haftayı hükmen galibiyetler ile tamamlayarak Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını 1’e indiren Darıca temsilcisi Türkelispor, normal sezonun bitimine 5 maç kala birbirinden zorlu ve kritik müsabakalara çıkacak.KOCAELİ (İGFA) - 5 final haftasının ilkini Çarşamba günü Alikahya Belediyespor ile oynayacak olan turuncu beyazlılar, 1 maç fazlasıyla 5 puan önünde olduğu rakibi karşısında kazanarak, rakibini Play-Off yarışının uzağına itmek istiyor. İlk 3 hedefi doğrultusunda kazanmaktan başka çaresi olmayan Darıca Türkelispor, ligin ilk yarısında 2-0 yenildiği rakibinden rövanşı almayı hedefliyor.

SAATLERİNİZİ 19.15’E AYARLAYIN

Haftalardır merakla beklenen bu maç öncesinde Darıcalı futbol severlerin desteğine ihtiyaç duyan Darıca Türkelispor, taraftarının desteğiyle zafere uzanarak Play-Off yolunda bu zorlu engeli aşmak istiyor. Nefeslerin tutulacağı seyrine doyum olmayacak bu zorlu 90 dakika, 5 Şubat Çarşamba günü saat 19.15’te Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nde oynanacak.

BAŞKAN FERHAT YILMAZ’DAN MAÇA DAVET

Darıca Türkelispor Başkanı Ferhat Yılmaz yaptığı açıklamada, “Sezon başı hedeflediğimiz Play-Off potası için her maçımız final niteliğinde. Biz kendi maçlarımızı kazandığımız taktirde rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. Bu nedenle maç maç düşünüp hedefimize ilerleyeceğiz. Zorlu maç tempomuzun ilki olan Alikahya Belediyespor maçımıza tüm Darıcalı hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bu önemli maçımızda halkımızın desteğini yanımızda görmek gücümüze güç katacaktır. Takımımıza inancımız ve güvenimiz tam” dedi.