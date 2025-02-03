Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Bu yeni döneme şükür ve tevekkülle başlıyoruz"

Yeni döneme başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikinci dönemine başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış olmanın gururunu taşıyor ve sizlerle birlikte bu yeni döneme adım atmaktan büyük bir şükür ve tevekkül duygusuyla hareket ediyorum. Rabbimize bizlere bu kutsal görevi nasip ettiği için hamd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yoğun bir ilk dönemi geride bıraktıklarını hatırlatan Yılmaz, yeni hedeflere doğru ilerlemenin önemine değinerek, "Bugün hepimiz için yeni bir başlangıcın kapısını aralıyoruz. ‘Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete sürükler’ sözünden ilham alarak, Kütahya’da her bir öğrencimizin en iyi şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin fedakâr gayretleri, velilerimizin desteği ve öğrencilerimizin azmiyle birlikte daha güçlü ve başarılı bir dönem geçireceğimize inanıyorum" dedi.

"Azminiz ve gayretiniz en büyük sermayenizdir"

Öğrencilere hitap eden Yılmaz, bilgiye ulaşma yolunda azmin önemine vurgu yaparak, "Bilgiye ve başarıya giden yolda en büyük sermayeniz azminiz ve gayretinizdir. Allah’ın bizlere bahşettiği akıl ve iradeyi en güzel şekilde kullanarak ilim yolunda ilerlemek hepimizin vazifesidir. Peygamber Efendimiz’in (SAV) ‘İlim talep etmek her Müslüman’a farzdır’ hadis-i şerifini kendimize rehber edinerek, her gün yeni bir şey öğrenmeye, kendimizi geliştirmeye ve hayırlı bir nesil yetiştirmek için azimle çalışmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

"Eğitim aklı ve kalbi inşa eden bir süreçtir"

Öğretmenlere yönelik mesajında, eğitimin sadece bilgi aktarımı olmadığını belirten Yılmaz, "Eğitim, aklı inşa ettiği kadar kalbi de inşa eden bir süreçtir. Gelecek nesilleri ahlaklı, vicdanlı, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştirmek için gösterdiğiniz fedakârlıklar her türlü takdirin üzerindedir. Gayretlerinizin bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Evlatlarımız Allah’ın emanetleridir"

Velilere de seslenen Yılmaz, ailelerin çocukların eğitim sürecindeki önemine dikkat çekerek, "Evlatlarımız bizlere Allah’ın emanetleridir. Onların akademik başarısının yanı sıra manevi değerlerle de yetişmesi, sağlam karakterli bireyler olarak topluma kazandırılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kutlu yolda sizlerin desteği ve iş birliği bizler için çok kıymetlidir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.

Son olarak, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, "Hep birlikte başarı dolu, verimli ve anlamlı bir dönem geçirmek temennisiyle, Rabbimden bizleri ilimle, hikmetle ve hayırla kuşatmasını niyaz ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.