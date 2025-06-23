Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen Karneval Kılavuz Çocuk Şenliği’nde çocuklar ve gençler eğlencenin tadını çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Milli İrade Meydanı’nda gençler için muhteşem bir şölene imza attı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilgievleri, Gençlik Merkezleri ve Spor Okulları öğrencilerinin katılımı ile Milli İrade Meydanı’nda Karneval Kılavuz Çocuk Şenliği düzenlendi.

Model ve ödüllü gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında öğrenim gören öğrenciler, eğitim yılı sonunda karnelerini aldıktan sonra Karneval Çocuk Şenliği’nde birbirinden renkli atölyeler, oyunlar, gösteriler, spor parkurları ve bolca eğlenceyle yaz tatiline rengârenk bir başlangıç yaptı.

FESTİVAL HAVASINDA BİR ORGANİZASYON

Milli İrade Meydanı’nda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler, atölyeler, konserler, yarışmalar, sahne şovları, spor parkurları, sanal gerçeklik, interaktif oyunlar ve izcilik alanları oluşturan Kocaeli Büyükşehir, çocukların ve gençlerin nefes aldıkları festival havasında bir organizasyon gerçekleştirdi. Alanda kurulan Tişört Boyama, Bileklik ve Maske Tasarım, Mini Tuval, Balon Katlama, Slime, Ahşap Figür ve Kitap Ayracı Boyama, Birleştir&Kazan, Yüz Taşı, Kukla, Kruvasan, Paracord Bileklik, Doğal Ürünler ile Ritim Atölyeleri etkinliklere renk kattı.

Milli İrade Meydanı’nın dört bir yanı çocuk sesleriyle şenlenirken festival alanında bulunan etkinlik ve eğlence atölyelerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hünerlerini sergileyen çocukların heyecanına ortak oldu. Başkan Büyükakın, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çocuklarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Lemi Filozof ve Zeynep Betül Akyıldız festivalde sergiledikleri sahne performansları ile çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Karnelerini alıp Karneval’a gelen çocuklar ve gençler Büyükşehir’in düzenlediği muhteşem finalde eğlencenin tadını doyasıya çıkarmış oldu.