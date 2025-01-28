Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, kent genelinde yangın malzemelerinin satışına yönelik denetimler yaparken, fahiş fiyatın önüne geçiliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zabıta, Bolu’daki otel yangınının ardından yangın söndürme malzemelerinde görüldüğü iddia edilen fiyat artışları üzerine denetim başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasının ardından yangın tüpleri ve diğer yangın söndürme malzemelerinde görüldüğü iddia edilen fiyat artışları üzerine harekete geçti. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kocaeli genelinde bu ürünleri satan işletmelere yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimde bulunan ekipler; yangın battaniyesi, yangın söndürücü sprey ve duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarını Kartalkaya’daki yangın öncesi ve sonrası karşılaştırarak, fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyor.