Kocaeli Büyükşehir’in hafta sonunun şölen havasında geçmesi için düzenlediği MARİFEST25’te birbirinden özgün eserler ortaya çıkarıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hafta sonunun şölen havasında geçmesi için organize ettiği MARİFEST25’te birbirinden farklı workshoplar yer aldı. Her yaştan katılımın olduğu etkinliklerde eserler konuştu.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat buluşması MARİFEST25, workshoplarıyla da katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen MARİFEST25’te; Punch Atölyesi, Deri Bileklik Atölyesi, İz ve Duman Atölyesi ile Motiflerin Buluşması Atölyesi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her yaş grubundan katılımcı, alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde el becerilerini geliştirirken, kültürel mirasımıza dair yeni bilgiler edindi.

KENDİ ESERLERİNİ ORTAYA ÇIKARDILAR Workshoplarda katılımcılar, kendilerine ait özgün eserlerini yaratma imkanı buldu. Bu etkinlikler, festivale canlılık ve renk katarken, katılımcılar kültürel değerlerin yaşatılmasında böylesi deneyimlerin önemini vurguladı.

KÜLTÜR VE SANAT HAYATA DOKUNUYOR MARİFEST25, sadece izleyici olarak değil, bireylerin aktif katılımcı olarak da kültür ve sanata dokunmalarını sağlıyor. Kocaeliler, festival sayesinde geleneksel sanatların inceliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor. MARİFEST25 hafta sonu boyunca misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.