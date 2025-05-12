Kocaeli Gebze’de gerçekleştirilen 10. Çiftçi Şenliği’nde konuşan Başkan Büyükakın, tarım ve hayvancılığın ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze Cumaköy’de büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirilen Çiftçi Şenliği’nde konuşarak, “Gıda meselesi, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak kadar önemli bir meselesidir. Bu nedenle çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

YARIŞMALAR, EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Çiftçi Şenliği, Gebze Cumaköy’de gerçekleştirildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonunda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatifler ve birliklerin katkılarıyla organize edilen Çiftçi Şenliği yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda şenlikte köyler arası halat çekme yarışmaları, çocuk ve yetişkinler için çuval yarışmaları gibi eğlenceli ve ödüllü etkinlikler düzenlendi.

ÇİFTÇİLER GÜN BOYU EĞLENDİ

Büyükşehir mehter takımı konseri, animatör gösterileri ve çocuklara yönelik oyun gruplarının da renk kattığı şenlikte birlik ve kooperatifler kurulan stantlarda faaliyetlerini tanıtırken, firmalar ise tarımsal alet ve ekipmanlarını sergiledi. Etkinlikte yapılacak çekilişlerle küçük ve büyükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunan birlik, oda ve kooperatiflerin desteğiyle çiftçilere kuzu, koç, oğlak, buzağı ve çeşitli tarımsal aletler hediye edildi. Çiftçiler, gün boyunca eğlenerek, güzel bir gün geçirme fırsatı buldu.

ŞENLİĞE KATILIM YÜKSEKTİ

Şenliğe Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, tarım ve hayvancılıkla ilgili kamu kurumları, ziraat odası başkanları, kooperatif ve birliklerin başkan ve yöneticileri, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

86 FARKLI DESTEKLEME PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdikleri destekleme projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın, mazottan gübreye, tohumdan hayvancılığa kadar 86 farklı destekleme projesini hayata geçirdiklerini belirterek, toplamda 1 milyar liralık bir desteği çiftçilerle buluşturduklarını söyledi.

‘’GIDA GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Gıda güvenliğinin, ulusal güvenlik meselesiyle eşdeğer olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, küresel ısınma, kuraklık ve su krizi gibi faktörlerin tarımsal üretimi zorlaştırdığına ve göç hareketlerine neden olduğuna işaret etti. Büyükakın, “Gıda meselesi, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak kadar önemli bir güvenlik meselesidir. Bu nedenle çiftçimizin yanında olmaya ve toprağın ekilmesine devam edilmesini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“CAN SUYU DESTEKLERLE ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Pandemi sürecinde artan desteklerle çiftçilerin nefes aldığını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Desteklerimiz, çiftçimize can suyu oluyor. Mazot, gübre, tohum, modern sera, damızlık hayvan, arıcılık ve afet destekleri gibi yardımlarla çiftçimizin ayakta kalmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz, elimizdeki tüm imkanları zorlayarak çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“360 DERECE PLANLAMA ŞART”

“Gıda güvenliği için çiftçimizin ayakta kalmasını sağlamak adına elimizden gelen desteği sağlamaya azmettik. Şu anki imkânlarla çok daha fazlasını yapabilmeyi isterdik ama 1 milyar TL’lik yardım küçümsenmeyecek bir katkıdır” diyen Büyükakın, tarımın geleceği için tüm devlet kurumlarıyla iş birliği yaparak, üretimden tüketime kadar her aşamanın 360 derece planlanması gerektiğini vurguladı.

VALİ AKTAŞ VE BÜYÜKAKIN, TALİHLİLERİ BELİRLEDİ

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri, çiftçiler arasında yapılan ödüllü yarışmaların kuralarını çekerek, talihlileri belirledi. Vali Aktaş, üreten ve emek harcayan çiftçilerin gününü kutlayarak, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Daha sonra talihlilere ödülleri verildi.

AZERİN’DEN COŞKULU FİNAL

Şenliğin son bölümünde ise “Çırpınırdı Karadeniz” türküsü gönüllerde taht kuran, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin sahne aldı. Sevilen sanatçı, seslendireceği birbirinden güzel türkülerle katılımcılara unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Katılımcılar şarkılara eşlik ederek, güzel bir gün geçirdi.