Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere göz açtırmıyor.KOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayı içerisinde çevre illerden vatandaşların duygularını istismar ederek dilenmek üzere Gebze’ye gelen dilenciler için Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor.

Çocukların da dilendirildiğini tespit eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden personellerle birlikte istismarcılara göz açtırmıyor.

Dilencilere karşı çalışmaların devam edeceğini vurgulayan zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların duyguları istismar eden dilencilere inanarak yardım yapmamaları çağrısında bulundu.