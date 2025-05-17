Kocaeli’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hizmete sunulan Saygınlar Kulübü’nde koca çınarlar, şiir dinletisi ve kitap tahlili etkinliğinde buluşarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü’nde kültür sanat etkinlikleri başladı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için özel olarak hazırlanan bu mekân, onların sosyal hayatlarını zenginleştireceği gibi huzurlu ve saygın bir yaşam alanı da sunuyor. Bu kapsamda büyükşehir, koca çınarları şiir dinletisi ve kitap tahlili etkinliğinde buluşturarak, eğlenceli dakikaların yaşanmasını sağladı. "Hayatın İçindeyim" projesi çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlara sosyal faaliyet alanı oluşturma gayesiyle kurulan Saygınlar Kulübü’nde şair ve yazar Seyfettin Karamızrak ağırlandı. İkramlarla başlayan etkinlik, Karamızrak’ın şiir dinletisi ve "Özlenen Günler" isimli kitap tahlili ile devam etti. Etkinlik sonunda katılımcılara kitap hediye edildi. Böylece çınarlar, sanatın birleştirici gücüyle birlikte vakit geçirme imkânı buldu.

Yapılan etkinlikte dağıtılan bulmaca ile Alzheimer konusunda farkındalık oluşturuldu. Bu hastalığı 65 yaş üstü bireylerde görülme sıklığının yüzde 5,5 oranında arttığından bahsedilerek, korunma yolları anlatıldı. Saygınlar Kulübü’nde bedene ve zihne iyi gelecek her türlü faaliyetin yer alacağı bildirildi.