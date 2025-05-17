Vestel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bu yıl iki gerçek hikâyeden yola çıkan özel reklam filmleri hazırladı. Vestel yeni reklam filmlerinde sponsor olduğu genç sporcular Aysu Türkoğlu ve Kuzey Tunçelli’nin başarı hikâyeleriyle gençliğin gücüne ve umut dolu geleceğe dikkat çekiyor.

Vestel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için her yıl olduğu gibi bu yıl da spor çatısı altında, ilham veren iki gerçek hikâyeden yola çıkan özel reklam filmleri hazırladı. Filmlerde Türkiye’nin yeni nesil spor yıldızlarından Aysu Türkoğlu ve Kuzey Tunçelli’nin başarı hikâyelerine yer veriliyor.

Gerçek bir hikâyeden esinlenerek tasarlanan projede, gençliğe duyulan güven ve inanç etkileyici bir görsel anlatımla izleyicilere aktarılıyor.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözüyle bizlere emanet ettiği vizyonu geleceğe taşımak en büyük ilham kaynağımız. Vestel olarak uzun yıllardır Türk sporuna ve sporcularına kesintisiz destek veriyor, gençliğin taşıdığı umut ve potansiyelin ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Aysu Türkoğlu ve Kuzey Tunçelli, kendi alanlarında cesaretleri, azimleri ve kararlılıklarıyla dikkat çeken iki genç sporcu. Aysu, okyanusları aşan iradesiyle; Kuzey ise rekorlara uzanan disipliniyle, yalnızca bireysel başarı öykülerine değil, aynı zamanda Türkiye’nin gençlerine dair daha büyük bir umuda işaret ediyor" şeklinde konuştu.

Okyanusları aşan cesaret

İlk filmde, ilklere ve rekorlara adını yazdıran genç sporcu Aysu Türkoğlu’nun mücadelesi ekrana taşınıyor. Vestel, Aysu’nun ’hiç durmadan, tek başına, engin okyanusları geçme cesaretini sergileyen başarısını Mustafa Kemal Atatürk’ün "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur" sözleriyle buluşturuyor. Film, genç kadınların ilham veren hikâyeleriyle Atatürk’ün gençliğe olan inancını vurguluyor.

Dalga dalga yayılan enerji

İkinci filmde ise, henüz 17 yaşında dünya rekorları kıran genç yüzücü Kuzey Tunçelli’nin azmi ve enerjisi anlatılıyor. Kuzey’in dalga dalga yayılan enerjisi ve hiç bitmeyen azmi, Atatürk’ün "Bütün ümidim gençliktedir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz" sözüyle güç buluyor.

Her iki film de siyah ekrana düşen "Gerçek bir hikâyeden esinlenmiştir" sözüyle başlıyor ve genç kahramanların kırmızı tonlarda işlenen görselleri eşliğinde Atatürk’ün sözleriyle bütünleşiyor.