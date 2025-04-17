Bu yıl “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla hayata geçirilen KO-MEK sergilerinin ikincisi Derince’de sanatseverlerle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), her yıl bahar şenliği havasında düzenlediği ilçe sergilerine devam ediyor. Bu yıl “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla hayata geçirilen sergilerin ilk durağı Körfez olurken, ikinci sergi Derince’de sanatseverlerle buluştu. Yenikent Kültür Merkezi’nde açılan sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, AK Parti Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan, Milliyetçi Hareket Partisi Derince İlçe Başkanı Ayhan Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KO-MEK ÖZGÜVENİMİZİ ARTIRDI”

Açılış öncesinde KO-MEK müzik gurubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserler davetliler tarafından coşkuyla dinlendi. Davetlilerin zaman zaman eşlik ederek alkışladığı eserler dinleyenler tarafından oldukça beğenildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Sema İşeri ve kızı Buse Sena İşeri, KO-MEK’in hayatlarına kattığı değerlerden bahsederek, “Anne-kız olarak KO-MEK ile tanışmamız hayatımızda yeni bir dönemi başlattı. KO-MEK hayatımıza renk kattı, özgüvenimi artırdı, öğrenme isteğimi canlandırdı. Bize verdiği ilhamla destek veren ve ufkumuzu açan KO-MEK’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“KO-MEK GÜÇLÜ BİR YAPI”

Açılışta konuşan Başkan Tahir Büyükkakın, “KO-MEK, halk üniversitesi gibi çalışan güçlü bir sivil yapı. Burada hastalığını yenen, yeniden okuma yazma öğrenen ve özgüven kazanan binlerce hikâye var. Sizler yeri geldi KO-MEK hurması ile ihtiyaç sahiplerinin masasına oturdunuz, yeri geldi Filistin’deki mazlumların sesi oldunuz. Genç kızlarımıza gelin bohçası olarak da destek verdiniz. Yani hayatın içinde inanılmaz bir potansiyele sahipsiniz. Sizler varsanız biz güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

“BİRLİK, BERABERLİK VE SAHİPLENME VAR”

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında ise şunları aktardı: “Bu seneki temamız, kardeşlerimiz ve soydaşlarımızla birlikteliğimizi güçlendirmek için “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” oldu. Biz gerçekten tarih boyunca hep büyük bir devlet olduk. Tarih boyunca bu tür başarıların hep ana miheng taşında kadınlarımızın olduğunu gördüm. Kadınlar ne zaman güçlü oldu ise devlet de o kadar güçlü oldu. Sizin burada işlemiş olduğunuz tüm motiflerde birlik, beraberlik ve sahiplenme var. Bu motiflerde Altaylardan Tuna’ya kadar bir kültürün hafızası vardır. Sizlerden bu toplumsal sorumluluk projelerine destek vermenizi ve bu güçlü sosyal ağa destek vermenizi istiyorum.”

“SERGİDE YER ALAN ÜRÜNLERİ ÇOK BEĞENDİM”

Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli de yaptığı konuşmada, KO-MEK’in Orta Asya’dan Anadolu’ya temasıyla düzenlediği yılsonu sergi konseptini oldukça beğendiğini ifade ederek, “Burada yer alan el emeği göz nuru eserleriniz gerçekten çok güzel. Özellikle kadınlarımızın bu kurslarda meslek sahibi olması ya da kendilerine yeni bir meşgale edinmeleri bizleri gerçekten sevindiriyor. Sergide emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum” dedi.

KOMEK BOHÇASI İHTİYAÇ SAHİBİ KURSİYERE VERİLDİ

Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi bir kursiyere KO-MEK Bohçası takdim edildi. Başkan Büyükakın, protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Ardından sergi alanını gezen Başkan Büyükakın, kursiyerlerin ürünleri tek tek inceleyerek kursiyerlerle sohbet etti.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER GÖZ KAMAŞTIRDI

Kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladığı el emeği, göz nuru eserler büyük ilgi gördü. Geleneksel dokularla modern çizgilerin buluştuğu ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı. KO-MEK yalnızca bir kurs merkezi değil, aynı zamanda hayatlara dokunan güçlü bir sosyal dayanışma ağı olduğunu bir kez daha gösterdi.