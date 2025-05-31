Dalaman Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Market ve Halk Kafe düzenlenen törenle hizmete açıldı.MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’un vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşabilmesi için hayata geçirdiği Halk Market ve Halk Kafe yoğun bir katılımla hizmete açıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda hizmete giren Halk Market ve Halk Kafenin açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, CHP İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Kural, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programı saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş yaptığı açılış konuşmasında Halk Market ve Halk Kafe’nin, sadece bir satış noktası olmadığını; dayanışmanın, emeğin ve yerel kalkınmanın somut bir örneği olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN DURMUŞ, DALAMAN’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Başkan Durmuş şunları söyledi; “İlçemizde bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu proje, halkımızın doğal, organik ve yöresel ürünlere uygun fiyatla ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirildi. Burada satılan her ürün, toprağımıza emek veren üreticimizin, kooperatiflerdeki kadınlarımızın alın teridir. Sadece kooperatif ürünlerinin satıldığı bu markette hedefimiz nettir: Üreticimize doğrudan destek olmak ve halkımıza kaliteli ürünü uygun fiyatla sunmak. Bizim belediyecilik anlayışımız tam da budur: Halk için, emek için, yerel kalkınma için çalışmak. Ayrıca mimarisiyle de dikkat çeken bu yapının tasarımında ve inşasında emeği geçen, başta Meclis Üyemiz Sayın Rıza Kurt ve Can Sezen olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, Halk Market’in ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ADEM: “ÖNCE YANDAŞ DEĞİL, ÖNCE HALK, ÖNCE MİLLET!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise konuşmasında belediyelerin dayanışma ve üretim odaklı hizmetlerini şu sözlerle dile getirdi:; “Bizim Büyükşehir Belediyelerimize, İl ve İlçe Belediyelerimize ne kadar baskı olursa olsun bizim belediye başkanlarımız örgütünün gücüyle böyle güzel hizmetler yapmaya, vatandaşına hizmet sunmaya, vatandaşına her türlü ucuz gıdaya ulaşması için her türlü kolaylığı sağladığını bilmenizi isterim. Bizim işini bilen belediye başkanlarımız var. O kadar engellemelere rağmen o kadar baskılara rağmen bugün hala güzel hizmetler vermeye başladılar ve başarıyorlar. Dalaman Belediye Başkanını tebrik ediyor ve kendisine teşekkür ediyorum. Başkanımla bugün konuştuğumda Halk Markette çok ucuza peynir sattıklarını söyledi. Peyniri de nereden alıyor? Manisa Büyükşehir Belediyesinden alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarından sütü alıp, işleyip uygun fiyatlı üretim yapıyor ve diğer belediyelerimize, halk marketlerine satış yapıyor. Bizim belediye başkanlarımız şunu biliyor: Önce halk kardeşim, önce yandaş değil, önce millet, önce vatandaş! Sezer Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve protokol üyeleri Halk Market ve Halk Kafe’nin yapımında emekleri geçen isimlere teşekkür plaketlerini takdim edip Halk Market ve Halk Kafe’nin açılış kurdelesini kestiler. Başkan Sezer Durmuş açılışın ardından protokol üyelerine Halk Marketi gezdirip reyonlardaki ürünler hakkında bilgiler verdi.