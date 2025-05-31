Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Mayıs ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Hiç Kimsenin Hikayesi’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelenen oyunu kalabalık bir seyirci topluluğu izledi. Salonun tamamen dolduğu oyunda, oyuncular performanslarıyla göz doldurdu. Mudanya Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği tarafından sahnelenen ve Mehmet Tamer Uyar’ın uyarlayıp yönettiği oyun, toplumsal baskılar ve kadın üzerindeki ahlak anlayışına eleştirel bir bakış sunuyor.

Dinamik anlatımıyla dikkat çeken eser, erkek egemen dünyaya uyum sağlayamayan ve toplum tarafından dışlanmış kadınların hikayesini sahneye taşıyor.

Tek perdelik absürt komedi türündeki oyun, Osmangazi seyircisinden tam not aldı. İzleyiciler, hem hikayesi hem de sahne tasarımıyla büyük beğeni toplayan oyun sonunda oyuncuları uzun süre alkışladı.