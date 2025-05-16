Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenleri büyük bir heyecanla başladı. Üniversitede ilk olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevincini yaşadı.

15 Temmuz Konferans Salonu’nda geçekleştirilen törene KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hacer Azak, üniversite personeli, aileler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, üniversitenin ve yüksekokulun tanıtım filmi gösterimi ve halk oyunları ile devam etti.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi Nazmiye Kömbeci’nin teşekkür konuşmasının ardından Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hacer Azak gençlere seslendi.

"Hayat boyu öğrenmeye devam edin"

Sağlık ordusuna katılacak genç neferleri yeni hayatlarına uğurlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşadığını belirten Doç. Dr. Hacer Azak, "Sevgili öğrencilerim, bugün sizler için çok farklı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız güçle başka bir dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Hayat boyu öğrenmeye devam etmelisiniz. Kararlı, çalışkan, sabırlı ve tevazu sahibi gençler olarak gelecekte pek çok güzelliğe katkıda bulunacaksınız. Sizler nerede görev yaparsanız yapın, ulvi bir mücadelenin neferlerisiniz. Sizlerin gayretine, ülkemizin ve milletimizin olduğu kadar kardeş toplumların da ihtiyacı var. Görev yerlerinizde vazifenizi icra ederken omuzlarınızda taşıdığınız bu ağır sorumluluğun bilinciyle hareket etmenizi bekliyorum. Kendinize güvenin ve gelecekten korkmayın. Yolunuz açık olsun" dedi.

"Yeni hayatınızda sağlıkla, başarıyla, huzurla ve mutlulukla ilerlemenizi diliyorum"

"Mezun olan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Hepinizin yolu açık, geleceği parlak olsun" diyerek sözlerine başlayan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, şunları kaydetti:

"Sağlık alanı, yalnızca bilgi ve beceri değil; vicdan, sabır ve empati de gerektiren kutsal bir alandır. Artık sizler, insan hayatına dokunacak, ihtiyacı olanın yanında duracak sağlık profesyonellerisiniz. Bu sorumluluğun bilincinde olmanızı ve mesleğinizi sadece bir iş olarak değil, bir insanlık hizmeti olarak görmenizi diliyorum. Unutmayın ki mezuniyet bir son değildir, aksine bir başlangıçtır. Mesleğinizde başarılı olmanın yolu; mesleki gelişimi sürekli kılmaktan, etik değerlere bağlılıktan ve insana hizmet etme arzusunu yitirmemekten geçer. Teknoloji değişecek, bilgi güncellenecek, yöntemler gelişecek ama iyi bir sağlık çalışanı olmanın temelinde her zaman insana saygı, dürüstlük ve özveri yer alacaktır. Kariyerinizde ilerlemek istiyorsanız; öğrenmeye açık olun, kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin, ekip çalışmasına değer verin. Sadece teknik anlamda değil; iletişimde, duygusal dayanıklılıkta ve problem çözmede de güçlü olmak sizi bir adım öne taşıyacaktır. Her gün bir adım ileri gitmek, bir gün hayalini kurduğunuz yere ulaşmanızı sağlayacaktır. Değerli mezunlar, yeni hayatınızda sağlıkla, başarıyla, huzurla ve mutlulukla ilerlemenizi diliyor; sizleri bir kez daha tebrik ediyorum."

Nazmiye Kömbeci’nin mezuniyet kütüğüne ismini çakmasının ardından yüksekokulda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Projeleri ile başarı gösteren akademisyen ve öğrencilere de belge takdimi sonrası anne olan mezun öğrencilere çocukları tarafından diplomaları ve hediyeleri verildi. Ardından hep bir ağızdan mezuniyet andını okuyan öğrencilerin keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutlamasıyla program sona erdi.