Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından "9. Ögretim Teknolojileri Sergisi" gerçekleştirildi.

KMÜ Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Baykan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Temel, "Sergimiz, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin ders etkinliği şeklinde yapıldı. Öğretim Teknolojileri sergimizin Türkiye’de bir örneği bulunmamaktadır. Maket olarak değil de doğrudan yapılan her bir materyalin ders etkinliği olarak kullanıma hazır olması ve bunların orijinalinin olmaması sergimizin iki önemli özelliğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu materyallerimizin hem zihinsel hem de fiziksel anlamda her birinin farklı görevleri var. Bunlar; farklı yaş gruplarına göre zihinsel beceri ve antrenman, dikkat ve odaklanma gibi her türlü özellikleri ileri taşıyabilecek niteliklere sahip. Tüm burada yer alan materyaller, gençlerimizin el emeği göz nuru. Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz sergimiz üniversitemize, Karaman’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Sergide, Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı süresince Öğretim Teknolojileri dersi kapsamında hazırladıkları 20 özgün eser sergilendi.