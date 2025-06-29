Klasik otomobil ve minibüs tutkunları Küçükçekmece’de bir araya geldi. Küçükçekmece Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen Klasik Otomobil Festivali’nde yüzlerce klasik araç, binlerce vatandaşın ziyaretine açıldı. Belediye Başkanı Kemal Çebi ise gençlik günlerini hatırladığını belirterek ilerleyen yıllarda da festivalin devamını getirmek istediklerini belirtti.

Küçükçekmece’de binlerce vatandaş Klasik Otomobil Festivali’nde buluştu. Küçükçekmece Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivale yüzlerce klasik otomobil ve minibüs katılırken, klasik otomobil tutkunları da Fatih Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar alanına akın etti. 7’sinden 70’ine her yaştan vatandaş, fenomen araç sahipleri ve araçlarla fotoğraf çekildi. Festival alanına klasik bir minibüs ile gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, etkinlik alanını dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Gençlik yıllarını hatırladığını belirten Çebi, önümüzdeki yıllarda festivalin tekrarlarının olabileceğini belirtti.

"Bu araçlar bizim kültürümüz aslında"

Eski günlerini hatırladığını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu araçlar bizim kültürümüz aslında. Bu güne kadar yaşaması güzel bir şey, belli ki uzun yıllar daha göreceğiz. Benim yaşımdaki insanların günlük hayatlarında, taşımada kullandığı araçlardı bunlar. Taksim meydanında bu araçların durağı vardı, taksi olarak kullanılırdı. Kadıköy - Taksim arasını bu araçlarla giderdik. Bu festivalde emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ederim, gördüğünüz gibi vatandaşların da yoğun ilgisi ve beğenisi var" diye konuştu.

"Biz araba camiasının gizli hobicileriyiz"

Klasik otomobil sevgisinin ailesinden geldiğini belirten Mert Cengiz, "Bu hobi babamdan, amcamdan bize geçti. Yıllardır gerek yerli, gerekse de Amerikan araçlarını topluyoruz, hobimizi gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir etkinlik, tüm klasik araç severler burada toplandı. Biz araba camiasının gizli hobicileriyiz. Yağmurda araç çıkarmayız, arabalarımızı yıkamaz, ıslak bezle sileriz. Bu kadar özenle bakarız" dedi.

"Bu hobi bizler için tedavisi olmayan bir hastalık"

Çocukluk yıllarından itibaren bu hobiye gönül verdiğini belirten Doğukan Ramoğlu, "Ben 10 yaşından bu yana babamla birlikte çalışıyorum. 12-13 yaşlarımda babam minibüsçülüğü bıraktı ama bu zehri o zamana kadar aldık. Bu hobi bizler için tedavisi olmayan bir hastalık" şeklinde konuştu.