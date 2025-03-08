Adana’da Kızılçam ormanlarının olduğu bölgelerde baharın gelmesiyle yaygınlık göstermeye başlayan çam kese böcekleriyle mücadele başlatıldı.

Çam kese böceklerinin yayılımını kontrol altına almak ve ekosisteme zarar vermeden mücadele etmek amacıyla Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamlarca, Boztahta, Kuyubeli mahalleleri sınırlarında yer alan ormanlık alanlarda çalışma yürütülmeye başlandı. Çalışmalar çerçevesinde, ağaçlarda bulunan beyaz keseler kesilerek, suyla çevrili özel bir alanda parazitler aracılığıyla yok edilmesinin sağlandığı ifade edildi.

Doğal dengeyi koruma adına kimyasal ilaçlama yönteminin kullanılmadığı belirtilen çalışmalarda, çam kese böcekleriyle mücadelenin en etkili yollarından biri olan parazit sineklerin de bölgeye bırakıldığı kaydedildi.