Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü (DÜSİD) ile Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu (DÜSÜYET) öğrencileri, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu’nun düzenlediği Sıfır Atık şenliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte DÜSİD Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Özcan Akın "Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi İklim Elçisi Seda Şahin ve Düzce Üniversitesi öğrencisi Ecem İclal Aydın ise, öğrencilerin sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve geri dönüşüm üzerine bilgilerini pekiştirdiği eğlenceli bir bilgi yarışması düzenledi. DÜSÜYET Yönetim Kurulu Üyesi Feride Düzgöl ile Düzce Üniversitesi temsilcilerinin öğrencilere katılım sertifikalarını takdim etmesinin ardından, "Her Pil Bir Fidan" kampanyası kapsamında okulda toplanan atık piller fidana dönüştürülerek etkinlik, doğaya bir armağanla taçlandırıldı.

DÜSÜYET Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Kıvrak ise, "Küçük adımlar büyük değişimler oluşturur. Geleceğimizi korumaya, doğaya duyarlı bireyler yetiştirmeye katkı sağladığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.