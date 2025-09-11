Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kalan çocuklara kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Düzenlenen programda miniklere çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edilirken, etkinlikte çocukların yüzü güldü.

Kızılay Manisa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, çocuklara defter, kalem ve boya seti gibi kırtasiye malzemeleri teslim edildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel yaptığı konuşmada, "Türk Kızılay olarak her zaman çocuklarımızın yanında olmayı önemsiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün çatısı altında kalan yavrularımıza kırtasiye desteğinde bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitim yolculuklarına katkı sunmak bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Kızılay’ın şefkat eli yalnızca afetlerde değil, hayatın her alanında yanınızdadır. Bu desteğin onların yüzünde bir tebessüm, gönüllerinde umut olmasını diliyoruz. Gönüllülerimizle birlikte geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Merve Solak Arabacı ise yaptığı konuşmada, "Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığına çocuklarımıza verdiği destek ve düzenledikleri program için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Merve Solak Arabacı ile Güngör Bozlak, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Etkinlikte çocuklarla birlikte pasta kesildi, meyve suyu ve çeşitli ikramlar sunuldu.