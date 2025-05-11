Türk Kızılay, Anneler Günü’nde deprem bölgesinde anne ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi. Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve ünlü şefler, Kartal Kızılay Huzurevi’nde anneleri ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, Anneler Günü’nde deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmaları kapsamında Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Osmaniye’de anne ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi.

Programda, anne-çocuk bağını güçlendirmek ve psikososyal destek sağlamak amacıyla sanat terapileri, psiko-eğitimler, mektup yazma ve hediye hazırlama atölyeleri yapıldı. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve anneleri için de özel programlar organize edildi.

Kızılay’ın “İyilikle Pişen Hayatlar” projesi kapsamında Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, Kartal’daki Kızılay Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya gelen ekip, pasta keserek annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin müzik grubu, şarkılarıyla etkinliğe renk kattı.

Yılmaz, “Anneler Günü’nde büyüklerimizin ellerini öpmek, gülümsemelerini görmek çok kıymetli. Şeflerimize bu anlamlı ziyarette bize eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi. Şef Yalçınkaya, “Kızılay bizim için çok özel. Anneler Günü’nde burada olmaktan mutluyuz” derken, Sivrioğlu, “Kızılay’la güzel işler yapıyoruz, annelerimizle buluşmak bizi mutlu ediyor” diye konuştu. Zanna ise, “Bütün annelerin elini öpüyoruz, iyi ki varsınız” dedi.