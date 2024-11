Türk Kızılay Antalya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Okan Erdoğan, Akseki ilçesinde 15 Kasım Cuma günü kan bağış kampanyası düzenleneceğini belirterek, "Aksekili hemşehrilerimizi kan bağışı yapmaya bekliyoruz" dedi.

Çalışmalarının Antalya’nın her noktasında sürdüğünü, hedeflerinin hastanelerin kan ihtiyacının yüzde 100’ünü karşılamak olduğunu vurgulayan Dr. Okan Erdoğan, "Son yılların en sıcak yazını yaşadığımızdan dolayı aşırı sıcaklar nedeniyle kan bağışları ciddi oranda düştü. Maalesef hastanelerin kan ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşamaktayız. Havaların yeni yeni serinlemesinin ardından yeniden toparlanmaya başladık. Kan herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım. Zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Hastanelerimizde tedavi gören hastalarımızın yakınlarının mağdur olmaması adına Akseki ilçesinde 15 Kasım Cuma günü 10.00-18.30 saatleri arasında Akseki Belediyesi önünde kan alma otobüsümüzde kan bağışlarını kabul edeceğiz. Aksekili hemşehrilerimizi kan bağışı yapmaya ve hayat kurtarmaya bekliyoruz. Her zamanki gibi Akseki halkının duyarlı olacağına inanıyoruz" dedi.