‘Kız Babası’ dizisi, TRT’nin dijital içerik platformu tabii’de yayın hayatına başladı.

TRT’nin dijital içerik platformu tabii, izleyicilerini duygu yüklü ve bir o kadar da eğlenceli bir baba-kız hikayesiyle buluşturuyor. ‘Kız Babası’ adlı dizi, yayın hayatına başladı.

Hayat suçla başladı, babalıkla devam ediyor

Başarılı yönetmen ve senarist Cüneyt İnay’ın imzasını taşıyan ‘Kız Babası’, bir zamanların sert adamı Şahin’in hayatının hiç beklemediği bir anda değişmesini konu alıyor. Suç örgütü içinde yükselmiş Şahin, yıllar önce ayrıldığı eşinden bir kızı olduğunu öğrenmesiyle büyük bir dönüşüm sürecine giriyor. Kızının varlığından haberdar olduktan sonra kasaba hayatına geçiş yapan Şahin, artık bambaşka bir sınavla karşı karşıya: babalık.

Oyuncu kadrosu

Dizide usta ve genç oyuncular bir araya geliyor. Görkem Sevindik - Şahin rolüyle başrolde, sert dış görünüşünün altında yumuşak bir kalbi barındıran karaktere hayat veriyor. Gülper Özdemir - Şahin’in eski eşi Reyhan karakterini canlandırıyor. Almina Keskin - Şahin’in küçük kızı Gülce rolünde izleyicinin kalbini fethediyor. Alper Saylık, Binnur Şerbetçioğlu, Hakan Bilgin, Burcu Altın, Hasan Küçükçetin, Safa Tabur, Mehmet Emin Kadıhan, Musa Evren ve Cengiz Küçükayvaz gibi güçlü isimler de dizinin renkli dünyasını tamamlıyor. Almıla Yaman, Merve Çandar, Erdeniz Kurucan, Görkem İpek, Ahmet Kapusuzoğlu, Furkan Emir de dizinin ana kadrosunda dikkat çekiyor.

Yapım ve yayın bilgileri şöyle açıklandı:

Yönetmen & Senaryo: Cüneyt İnay

Yapım: Primo Film

Platform: tabii

Yayında: Tüm bölümleriyle tabii’de izlenebilir.

‘Kız Babası’, suçtan uzaklaşıp baba olmanın ne demek olduğunu keşfetmeye çalışan bir adamın içten ve komik öyküsünü ekranlara taşıyor.