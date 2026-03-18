Büyükçekmece Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören düzenlendi. Tören Büyükçekmece 100. Yıl Atatürk ve Çanakkale Geçilmez Anıtı'nda yapıldı.

'Milletimizin bağımsızlık ve varoluş mücadelesinin simgesidir''

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitlerini rahmet ve minnetle anarak şöyle konuştu:

'18 Mart Çanakkale Zaferi sadece bir askeri başarı değil, milletimizin bağımsızlık ve varoluş mücadelesinin simgesidir. Bundan tam 111 yıl önce 18 Mart'ta denizde ve sonrasında uzun savaşlar sonrası sonucu karada kazandığımız Çanakkale Zaferi, 20. yüzyılın en müstesna tarih olaylarından birisidir. Güç olarak zayıf olduğu bir zamanda ülkemizin, dünyanın en güçlü devletlerine ve emperyalizme karşı koyduğu direnç Yarbay Mustafa Kemal'in adlandırdığı gibi ancak kahramanlarımızın sahip olduğu yüksek ruhla açıklanabilir. Aksi halde 'Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' komutuna hiç düşünmeden kendini feda eden kaç milletin askeri vardır dünyada? Bugün üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yükseldiği toprakları, bizlere miras bırakan başta zaferin öznesi Yarbay Mustafa Kemal olmak üzere tüm komutanlarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin ve gönüllü askerimizin ruhları şad olsun.'

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner, Çanakkale Zaferi'nin önemini ve kahramanlık ruhunu anlatan 'Çanakkale Zaferi' konulu şiiri seslendirdi.

Şehitlikten alınan toprak, zeytin ağacının altına döküldü

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'nde çelenk takdimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tarihçi ve yazar Sacide Bolcan tarafından Çanakkale Zaferi'nin önemi ve zafer mücadelesi anlatıldı. Törende Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında Çanakkale şehitlerini anmak için kilometrelerce yol kat eden Büyükçekmece'de yaşayan bisiklet sporcularının getirdiği kutsal Çanakkale toprağı, barışın ve umudun simgesi olan zeytin ağacının altına döküldü.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'ne Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, CHP 24'üncü Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.